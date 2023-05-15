Новые трамвайные вагоны из Белоруссии готовы к отправке в Барнаул

Современный транспорт должен был приехать в столицу Алтайского края еще в марте, но отправку задержали.
Заводу поздно поставили необходимые комплектующие из-за сложностей с иностранными санкциями.
Однако сейчас вагоны уже испытали и подготовили к отгрузке. Новые трамваи будут более комфортными и станут экономно расходовать электроэнергию.
В каждом вагоне четыре двери, а вместительность - 150 пассажиров, что больше, чем в привычных барнаульцам чешских трамваях.
На покупку из бюджета региона выделили 700 млн рублей.
Ранее дополнительный трамвай на популярном маршруте запустили в Барнауле.