Новые возможности для строительной отрасли Алтайского края

АО «Карьер Светлая Чала» освоило производство разнообразной продукции из мраморного камня, добываемого в Чарышском районе Алтайского края. Большая ассортиментная продуктовая линейка и универсальные свойства строительного камня находят обширное применение.

Экологичность

Апробированный нами механический способ добычи камня с помощью клыка-рыхлителя и гидромолота позволяет сохранить экологию окружающей среды, обеспечивает равномерный гранулометрический состав мрамора.

Мрамора месторождения Светлая Чала имеют низкую удельную эффективную активность природных радионуклидов (Аэфф 3,2 Бк/кг±3,5 Бк/кг) и могут применяться для строительных работ без ограничений.

Строительный камень. АО «Карьер Светлая Чала»

Прочность

Применение безвзрывной технологии позволяет селективно добывать камень, сохраняя его первоначальную природную прочность.

Строительный камень. АО «Карьер Светлая Чала» Строительный камень. АО «Карьер Светлая Чала»

Универсальность

Мраморный камень от крошки до глыбы:

мраморная крошка

мраморный щебень

галтованный мрамор

мраморный отсев

мраморные глыбы

технологический известняк

Строительный камень. АО «Карьер Светлая Чала»

Область применения

Полы из мраморной крошки — технология, проверенная временем. Это всегда модно, надёжно, эстетично.

Строительный камень. АО «Карьер Светлая Чала»

Дренажные системы

Дренажная система предотвращает вымывание плодородной почвы, защищает участок от деформации и заболачивания, помогает избежать такой проблемы, как подтопление цокольных помещений и подвалов, преждевременного разрушения фундамента.

Строительный камень. АО «Карьер Светлая Чала»

Фильтры для очистки воды

Водоочистные сооружения, наполненные таким натуральным материалом, как мраморный щебень, избавляют воду от песка, загрязнений, нитратов, пестицидов. Также в результате стабилизируется химический состав воды.

В силу экологической безопасности его можно использовать для подготовки как технической, так и питьевой воды.

Антигололёдное средство

Мраморный щебень мелкой фракции — это эффективное и экологически безопасное противогололёдное средство, которым можно посыпать и дороги, и тротуары.

Разбрасывать можно вручную, при помощи тележек-дозаторов или более серьезной спецтехники

Крупицы мрамора проникают в лед и создают шероховатую поверхность, обеспечивая безопасность передвижения, как людей, так и автотранспорта, при этом не травмируют дорожное покрытие, обувь и шины. При сметании на газоны мраморный отсев служит в качестве удобрения.

Строительный камень. АО «Карьер Светлая Чала»

Обжиг камня для получения строительной извести

Мрамор — это метаморфическая порода, полученная путем перекристаллизации известняка. Высокое содержание СаСО3 в камне позволяет получить при обжиге в разных температурных режимах высокосортную известь.

Технические характеристики

Характеристика Показатель Марка прочности от М600 до М1200 Средняя плотность 2650 кг/куб.м Морозостойкость F200 Фракция 0−5мм, 3−5мм, 5−10 мм, 5−20 мм, 10−20 мм, 20−40 мм, 40−70 мм, 70−120 мм ,+120мм и др. Водопоглощение 0,7% Содержание СаСО3 95−99% Цвет Преимущественно белый, встречаются небольшие включения серо-голубого и желтого цвета

По желанию заказчика промываем мраморную крошку и пакуем в пакеты из ПВД по 20 кг, в МКР по 1тонне. Организуем доставку на строительные объекты.

Строительный камень. АО «Карьер Светлая Чала» Строительный камень. АО «Карьер Светлая Чала» Строительный камень. АО «Карьер Светлая Чала»

Месторождение Светлая Чала, Чарышский район, Алтайский край.

АО «Карьер Светлая Чала»

Юридический адрес: г. Барнаул, ул. Весенняя, 23

Тел. +7 (923) 568−5973

Тел. + (7960) 964−9336

Сайт: www.mrar22.ru

E-mail: lightchala@gmail.com