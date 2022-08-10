Новые возможности для строительной отрасли Алтайского края

Экологичность
Апробированный нами механический способ добычи камня с помощью клыка-рыхлителя и гидромолота позволяет сохранить экологию окружающей среды, обеспечивает равномерный гранулометрический состав мрамора.
Мрамора месторождения Светлая Чала имеют низкую удельную эффективную активность природных радионуклидов (Аэфф 3,2 Бк/кг±3,5 Бк/кг) и могут применяться для строительных работ без ограничений.
Прочность
Применение безвзрывной технологии позволяет селективно добывать камень, сохраняя его первоначальную природную прочность.
Универсальность
Мраморный камень от крошки до глыбы:
- мраморная крошка
- мраморный щебень
- галтованный мрамор
- мраморный отсев
- мраморные глыбы
- технологический известняк
Область применения
Полы из мраморной крошки — технология, проверенная временем. Это всегда модно, надёжно, эстетично.
Дренажные системы
Дренажная система предотвращает вымывание плодородной почвы, защищает участок от деформации и заболачивания, помогает избежать такой проблемы, как подтопление цокольных помещений и подвалов, преждевременного разрушения фундамента.
Фильтры для очистки воды
Водоочистные сооружения, наполненные таким натуральным материалом, как мраморный щебень, избавляют воду от песка, загрязнений, нитратов, пестицидов. Также в результате стабилизируется химический состав воды.
В силу экологической безопасности его можно использовать для подготовки как технической, так и питьевой воды.
Антигололёдное средство
Мраморный щебень мелкой фракции — это эффективное и экологически безопасное противогололёдное средство, которым можно посыпать и дороги, и тротуары.
Разбрасывать можно вручную, при помощи тележек-дозаторов или более серьезной спецтехники
Крупицы мрамора проникают в лед и создают шероховатую поверхность, обеспечивая безопасность передвижения, как людей, так и автотранспорта, при этом не травмируют дорожное покрытие, обувь и шины. При сметании на газоны мраморный отсев служит в качестве удобрения.
Обжиг камня для получения строительной извести
Мрамор — это метаморфическая порода, полученная путем перекристаллизации известняка. Высокое содержание СаСО3 в камне позволяет получить при обжиге в разных температурных режимах высокосортную известь.
Технические характеристики
|
Характеристика
|
Показатель
|
Марка прочности
|
от М600 до М1200
|
Средняя плотность
|
2650 кг/куб.м
|
Морозостойкость
|
F200
|
Фракция
|
0−5мм, 3−5мм, 5−10 мм, 5−20 мм, 10−20 мм, 20−40 мм, 40−70 мм, 70−120 мм ,+120мм и др.
|
Водопоглощение
|
0,7%
|
Содержание СаСО3
|
95−99%
|
Цвет
|
Преимущественно белый, встречаются небольшие включения серо-голубого и желтого цвета
По желанию заказчика промываем мраморную крошку и пакуем в пакеты из ПВД по 20 кг, в МКР по 1тонне. Организуем доставку на строительные объекты.
Месторождение Светлая Чала, Чарышский район, Алтайский край.
АО «Карьер Светлая Чала»
Юридический адрес: г. Барнаул, ул. Весенняя, 23
Тел. +7 (923) 568−5973
Тел. + (7960) 964−9336
Сайт: www.mrar22.ru
E-mail: lightchala@gmail.com