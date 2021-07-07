Впервые с января число новых случаев заражения ковидом перевалило за 200 в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 212 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 29 пациентов, умерло 14 человек. Последний раз больше двух сотен новых диагнозов подтверждали в январе.

В реанимациях находится 477 человек, 165 из них на ИВЛ, сообщил 7 июля оперштаб.

889 коечных мест держатся в резерве.

Общее число заболевших с начала пандемии составило уже 55 787 человек. Выздоровели всего 47 398 пациентов. Умерло 3 518 человек.

Новые случаи