Впервые с января число новых случаев заражения ковидом перевалило за 200 в Алтайском крае

В реанимациях находится 477 человек, 165 из них на ИВЛ, сообщил 7 июля оперштаб.
889 коечных мест держатся в резерве.
Общее число заболевших с начала пандемии составило уже 55 787 человек. Выздоровели всего 47 398 пациентов. Умерло 3 518 человек.
1 января в Алтайском крае подтвердилось 212 случаев, ровно 200 было 16 января.
Рекордное значение (+246) регистрировали 15 июля 2020 года.
Новые случаи
- Барнаул — 87,
- Бийск, Рубцовск — по 23 заболевших,
- Заринск, Славгород — по 7 заболевших,
- Алейск — 6,
- Бийский, Благовещенский, Змеиногорский районы — по 5 заболевших,
- Крутихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
- Новоалтайск, Тюменцевский район — по 3 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Залесовский, Зональный, Первомайский, Поспелихинский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Пристанский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
- Заринский, Рубцовский, Солтонский, Суетский, Тальменский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.