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Жизнь

Впервые с января число новых случаев заражения ковидом перевалило за 200 в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 212 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 29 пациентов, умерло 14 человек. Последний раз больше двух сотен новых диагнозов подтверждали в январе.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

В реанимациях находится 477 человек, 165 из них на ИВЛ, сообщил 7 июля оперштаб.

889 коечных мест держатся в резерве.

Общее число заболевших с начала пандемии составило уже 55 787 человек. Выздоровели всего 47 398 пациентов. Умерло 3 518 человек.

1 января в Алтайском крае подтвердилось 212 случаев, ровно 200 было 16 января.

Рекордное значение (+246) регистрировали 15 июля 2020 года.

Новые случаи

  • Барнаул — 87,
  • Бийск, Рубцовск — по 23 заболевших,
  • Заринск, Славгород — по 7 заболевших,
  • Алейск — 6,
  • Бийский, Благовещенский, Змеиногорский районы — по 5 заболевших,
  • Крутихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
  • Новоалтайск, Тюменцевский район — по 3 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Залесовский, Зональный, Первомайский, Поспелихинский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Пристанский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
  • Заринский, Рубцовский, Солтонский, Суетский, Тальменский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
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