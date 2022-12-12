12 декабря
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Жизнь

Новый 3D-кинозал торжественно открыли на Алтае

В культурном центре Первомайского района состоялось открытие нового современного кинозала стоимостью 9 млн рублей, сообщают «Вести Алтай».

Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
СС0

В помещении есть 300 удобных кресел. Новое достояние культуры зрители смогли прочувствовать в полном объеме после того, как потух свет.

Показ начался с премьеры отечественного мультфильма «Финник» про зеленого домового. Серьезные фильмы здесь тоже будут показывать. Их выберет фонд кино.

Местные жители в последний раз смотрели кино на большом экране еще в 80-х годах.

Теперь же взрослые и дети с нетерпением ждут новогодних комедий и надеются, что улучшенный кинотеатр станет участником программы «Пушкинская карта». По ней смотреть фильмы подростки смогут бесплатно.

Ранее стало известно, что на Алтае в драматическом театре появилось новое световое оборудование для сцены.

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