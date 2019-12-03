Новый год-2020. Что такое Год судьбы и для кого он настанет

В Восточном гороскопе 12 символов, которые соответствуют 12-летнему лунному циклу. Каждому из них соответствует определенное животное. Наступающему 2020 году будет покровительствовать Белая Металлическая крыса. Для рожденных в год крысы, это будет Год судьбы.

Для кого 2020 станет Годом судьбы

Наступающий Новый 2020 год Белой металлической крысы станет Годом судьбы для людей, родившихся в следующих годах:

1912 , 1924 , 1936 , 1948 , 1960 , 1972 , 1984 , 1996 , 2008 , 2020.

Совпадение животного, цвета и стихии будет только для тех, кто родился в 1960 году, отмечает ФАН.

Чего ждать от Года судьбы

В Китае считают, этот свое зодиакальное животное нужно задобрить, так как Год судьбы это не самое простое время. По мнению астрологов, это время потрясений, которые могут быть не только радостные.

Нумерологи подтверждают, цифры в дате «2020» повторяются, что характеризует наступающий период, как сложный и напряженный. Судьбы могут перевернуться с ног на голову, пишет astrorok.ru.

Плюс ко всему наступающий 2020 год — високосный. Многие суеверные люди считают, что социальные и политические беды случаются чаще именно в такие года.

Чем задобрить крысу

Задобрить хозяйку 2020 года нужно в первую очередь сытными блюдами. В меню должны быть фрукты с овощами, выпечка, курица, орехи и, конечно же, сыр, чтобы зверек не голодал.

Белая Крыса любит светлые оттенки. Поэтому для праздничного образа лучше выбрать белый или серый цвета.

Украшения также не должны быть кричащими.