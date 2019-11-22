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Жизнь

Новый год-2020. Как вкусно накормить Белую Крысу и гостей. Рецепты рулета и «Курантов»

Символом 2020 года станет Белая Металлическая Крыса. Уже многие хозяйки составляют меню праздничного новогоднего стола.

Новогодний стол. Еда.
Новогодний стол. Еда.
СС0

Хозяйкам повезло — крыса всеядное животное, поэтому сильно уповать на «эксклюзивные блюда» наверняка не стоит. Но «задобрить» Крысу необходимо.

Поэтому блюда, которые украсят праздничный стол в новогоднюю ночь, должны быть приготовлены из качественных продуктов, меню — разнообразным. Представляем рецепты блюд, которые наверняка понравятся празднующим.

Мясной рулет

Понадобятся:

  • свиная вырезка — 2 кг;
  • ветчина — 0,3 кг; яйца — 2 шт.;
  • груши — 2 шт.; огурец соленый — 1 шт.;
  • грецкие орехи — 1 стакан;
  • белое вино;
  • специи;
  • растительное масло.

Мясо необходимо вымыть и высушить. После чего замариновать в вине на 2 часа. Пока маринуется мясо, нужно обжарить в течение 10 минут грецкие орехи. Половину грецких орехов и измельчаем в крошку и смешиваем с сырыми яйцами до получения однородной массы. Отправляем к яйцам оставшиеся орехи, груши, нарезанные ломтиками, и измельченные корнишоны <мелкие огурчики>.

На мясо выкладываем слайсы ветчины, сверху — яично-ореховую начинку. Заворачиваем рулетом. Фиксируем кулинарной нитью. Смазываем сверху подсолнечным маслом. Оборачиваем пищевой пленкой и оставляем на 15 минут. После отправляем рулет в духовку, прогретую до 180 градусов, на 1 час.

Салат

Помимо горячего на праздничном столе должны быть салаты. Не стоите ограничиваться традиционными «Оливье» и «Селедкой под шубой».

Есть «тематический» салат для новогодней ночи — «Куранты».

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 200 г;
  • ветчина — 150 г;
  • сыр твердых сортов — 100 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • масло растительное;
  • майонез;
  • соль, перец;
  • морковь.

Грибы нарезать кубиками и обжарить. Добавить к ним репчатый лук и жарить минут пять и снять с огня.

Помидоры нарезать кубиками и положить в миску с грибами и луком. Ветчину нарезать мелкими кусочками, после смешать все ингредиенты.

А вот чеснок, специи нудно хорошо придавить прессом, и добавить туда майонез.

После все выложить на блюдо, посыпать тертым сыром. А из вареной моркови выложить циферблат с новогодним временем — полночью.

Хозяйке на заметку

Чтобы наладить мир и гармонию в семейных взаимоотношениях, у стола каждую ножку нужно перевязать веревкой.

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