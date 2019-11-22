Новый год-2020. Как вкусно накормить Белую Крысу и гостей. Рецепты рулета и «Курантов»

Хозяйкам повезло — крыса всеядное животное, поэтому сильно уповать на «эксклюзивные блюда» наверняка не стоит. Но «задобрить» Крысу необходимо.
Поэтому блюда, которые украсят праздничный стол в новогоднюю ночь, должны быть приготовлены из качественных продуктов, меню — разнообразным. Представляем рецепты блюд, которые наверняка понравятся празднующим.
Мясной рулет
Понадобятся:
- свиная вырезка — 2 кг;
- ветчина — 0,3 кг; яйца — 2 шт.;
- груши — 2 шт.; огурец соленый — 1 шт.;
- грецкие орехи — 1 стакан;
- белое вино;
- специи;
- растительное масло.
Мясо необходимо вымыть и высушить. После чего замариновать в вине на 2 часа. Пока маринуется мясо, нужно обжарить в течение 10 минут грецкие орехи. Половину грецких орехов и измельчаем в крошку и смешиваем с сырыми яйцами до получения однородной массы. Отправляем к яйцам оставшиеся орехи, груши, нарезанные ломтиками, и измельченные корнишоны <мелкие огурчики>.
На мясо выкладываем слайсы ветчины, сверху — яично-ореховую начинку. Заворачиваем рулетом. Фиксируем кулинарной нитью. Смазываем сверху подсолнечным маслом. Оборачиваем пищевой пленкой и оставляем на 15 минут. После отправляем рулет в духовку, прогретую до 180 градусов, на 1 час.
Салат
Помимо горячего на праздничном столе должны быть салаты. Не стоите ограничиваться традиционными «Оливье» и «Селедкой под шубой».
Есть «тематический» салат для новогодней ночи — «Куранты».
Ингредиенты:
- шампиньоны — 200 г;
- ветчина — 150 г;
- сыр твердых сортов — 100 г;
- помидоры — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- масло растительное;
- майонез;
- соль, перец;
- морковь.
Грибы нарезать кубиками и обжарить. Добавить к ним репчатый лук и жарить минут пять и снять с огня.
Помидоры нарезать кубиками и положить в миску с грибами и луком. Ветчину нарезать мелкими кусочками, после смешать все ингредиенты.
А вот чеснок, специи нудно хорошо придавить прессом, и добавить туда майонез.
После все выложить на блюдо, посыпать тертым сыром. А из вареной моркови выложить циферблат с новогодним временем — полночью.
Хозяйке на заметку
Чтобы наладить мир и гармонию в семейных взаимоотношениях, у стола каждую ножку нужно перевязать веревкой.