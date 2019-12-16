Новый год-2020. Какие подарки по знакам зодиака подарить в Год Крысы

При выборе подарка на Новый год можно учитывать не только восточный гороскоп , но и знаки зодиака. В Новый год 2020 каждому можно подарить что-то особенное. Как выбрать подарки на Новый год по знакам зодиака — в материале altapress.ru.

Подарки по знакам зодиака на Новый год-2020

Овны хотят получить на Новый год эксклюзивный подарок, который подчеркнет их индивидуальность и поможет выделиться, пишет funny-new-year.ru. Также представителей этого знака зодиака порадует полезный подарок — принтер, органайзер, мультиварка или что-то подобное, сообщает fishka2.ru.

Практичные Тельцы обрадуются подарку, который поможет им в быту. Кроме того, в 2020 году людей этого знака ждут крупные приобретения. Это значит, что можно приготовить в подарок ключницу для новой квартиры, или набор подушек — для новой машины.

Близнецам 2020 год принесет много работы, поэтому им можно дарить всё, что связано с отдыхом — коньки, билеты на концерт, набор для SPA-процедур.

Мягкая игрушка. Чувства. Подарок. Свет. СС0

Подарок на Новый год-2020 для Раков должен быть качественным. Например, подойдет прочное офисное кресло, хорошее термобелье, классическая кружка для офиса. Также не стоит забывать, что это чувствительные и эмоциональные люди, которых порадует сюрприз «с душой».

Презент для Львов на Новый год необходимо красиво упаковать. Чем больше ярких нарядных коробочек получит Лев, тем больше он обрадуется. И сам подарок должен быть солидным и статусным.

Неплохой вариант подарка для Дев на Новый год — любой презент для укрепления физической формы и заботы о здоровье. Кроме того, можно дарить гаджеты, технику, часы.

Новый год. Елка. СС0

Весам на Новый год можно подарить какой-нибудь предмет гардероба с новогодней тематикой. При выборе стоит держать в памяти, что представители этого знака ценят простые подарки.

На Новый год Скорпионы получат подарки с юмором. Еще представители этого знака могут обрадоваться домашнему животному. Но такой подарок ни в коем случае не должен быть сюрпризом: идею с питомцем-подарком нужно заранее обсудить и согласовать с получателем.

Стрельцы (как и Близнецы) оценят подарок, связанный с новыми впечатлениями и досугом. Кроме того, им подойдут подарки, которые порадуют в трудную минуту — хорошая книга, видео-проектор, сладости.

Мечты. Новый год. СС0

Козероги — трудоголики. Они трудились весь год и, возможно, планируют делать это и на Новый год. Подарите им туристическую путевку или просто не обремененный заботами вечер отдыха в приятной компании.

Водолеям Новый год-2020 принесет много путешествий и поездок. Им можно подарить удобные туристические сумки, термосы, плееры, дорожные настольные игры.

А Рыбам на Новый год советуют дарить радостные подарки — музыкальную колонку, фейерверк, бенгальские огни и гирлянды, музыкальный плеер.