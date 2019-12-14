Новый год-2020 под угрозой: американский ученый назвал дату конца света 2019

Конец света 21 декабря
Дэвид Монтенье — историк, исследователь древних текстов — перевел старинные документы и выяснил, что конец календаря майя 21 декабря 2012 означал не дату апокалипсиса, а начало 7-летнего переходного периода, который предзнаменует конец света.
По мнению предсказателя, в конце 2019 года полюса Земли сдвинутся. Под воздействием других планет на Земле начнут происходить природные катаклизмы и техногенные катастрофы. В результате крупнейшие города Земли будут разрушены. После этого, 29 декабря состоится Судный день.
Человечеству в разные века предсказывали конец света. Например, в XVI веке в Лондоне группа астрологов предсказала конец света 1 февраля в 1524 году из-за потопа. Они заявили, что планета вошла в созвездие Рыб. У людей это созвездие ассоциировалось с водой, поэтому «прогноз» ни у кого не вызвал вопросов.