Новый год-2020 под угрозой: американский ученый назвал дату конца света 2019

Конец света 2019 произойдет 21 декабря: такое пророчество озвучил Дэвид Монтенье — историк, исследователь древних текстов. СМИ сообщают, что в 2016 году он уже пытался предсказать пришествие Антихриста, но у него ничего не вышло. Приближается дата его очередного пророчества. Что известно об очередном конце света-2019 — в материале altapress.ru.

Конец света 21 декабря

Дэвид Монтенье — историк, исследователь древних текстов — перевел старинные документы и выяснил, что конец календаря майя 21 декабря 2012 означал не дату апокалипсиса, а начало 7-летнего переходного периода, который предзнаменует конец света.

По мнению предсказателя, в конце 2019 года полюса Земли сдвинутся. Под воздействием других планет на Земле начнут происходить природные катаклизмы и техногенные катастрофы. В результате крупнейшие города Земли будут разрушены. После этого, 29 декабря состоится Судный день.