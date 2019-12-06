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Жизнь

Новый год-2020. После боя курантов нужно выбежать на улицу с сыром: влияние примет

Новогодняя ночь — время магии и волшебства. Чтобы правильно встретить в 2020 году Крысы, важно знать, что в центре праздничного стола нужно обязательно поставить красивую тарелочку с нарезкой из сыра. Не скупитесь и нарежьте любимого лакомства Металлической Крысы несколько сортов. Нужно задобрить наступающий год. Тем более, что он високосный.

Елочные игрушки.
Елочные игрушки.
Олег Богданов

А вот после боя курантов надо вспомнить приметы и традиции новогодней ночи. Не зря говорят — как встретишь полночь, так и проведешь весь год.

Приметы на 1 января 2020 года:

  • после боя курантов нужно выбежать на улицу и у первого парня, которого встретит девушка, нужно спросить имя (именно так будут звать будущего мужа);
  • прихватите на морозный воздух сыр — угостите им людей на улице, Крыса расчувствуетсяи будет вас оберегать;
  • нельзя выносить из дома елку, выбрасывать остатки блюд — нельзя лишать дом радости и удачи;
  • первый день нужно провести за отдыхом — никакой уборки;
  • если 1 января первым, кто встретится, окажется собака, то год будет щедр на хороших друзей;
  • встреча с птицей — к путешествиям;
  • погладить кошку в новогоднюю ночь — к бурным отношениям;
  • поцелуй с утра со второй половинкой станет залогом года любви.

Чтобы все желания сбылись, нужно не забыть «впустить» Новый год в дом — открыть форточку или дверь сразу после боя курантов.

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