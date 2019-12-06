Новый год-2020. После боя курантов нужно выбежать на улицу с сыром: влияние примет

А вот после боя курантов надо вспомнить приметы и традиции новогодней ночи. Не зря говорят — как встретишь полночь, так и проведешь весь год.
Приметы на 1 января 2020 года:
- после боя курантов нужно выбежать на улицу и у первого парня, которого встретит девушка, нужно спросить имя (именно так будут звать будущего мужа);
- прихватите на морозный воздух сыр — угостите им людей на улице, Крыса расчувствуетсяи будет вас оберегать;
- нельзя выносить из дома елку, выбрасывать остатки блюд — нельзя лишать дом радости и удачи;
- первый день нужно провести за отдыхом — никакой уборки;
- если 1 января первым, кто встретится, окажется собака, то год будет щедр на хороших друзей;
- встреча с птицей — к путешествиям;
- погладить кошку в новогоднюю ночь — к бурным отношениям;
- поцелуй с утра со второй половинкой станет залогом года любви.
Чтобы все желания сбылись, нужно не забыть «впустить» Новый год в дом — открыть форточку или дверь сразу после боя курантов.