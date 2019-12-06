Новый год-2020. После боя курантов нужно выбежать на улицу с сыром: влияние примет

Новогодняя ночь — время магии и волшебства. Чтобы правильно встретить в 2020 году Крысы, важно знать, что в центре праздничного стола нужно обязательно поставить красивую тарелочку с нарезкой из сыра. Не скупитесь и нарежьте любимого лакомства Металлической Крысы несколько сортов. Нужно задобрить наступающий год. Тем более, что он високосный.