29 декабря
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Жизнь

Новый коллективный договор принят на Алтай-Коксе

Администрация «Алтай-Кокса» (входит в Группу НЛМК) и профсоюзный комитет предприятия заключили коллективный договор на 2023−2025 годы. Это основной документ, регулирующий социально-трудовые отношения.

Заключение коллективного договора между администрацией «Алтай-Кокса» и профсоюзным комитетом предприятия.
Заключение коллективного договора между администрацией «Алтай-Кокса» и профсоюзным комитетом предприятия.
Фото: «Алтай-Кокс».

В новой редакции коллективного договора сохранены все ранее действовавшие на предприятии социальные гарантии и льготы, и закреплены условия устойчивого роста социальной защищенности работников. Механизм повышения заработной платы будет устанавливаться ежегодно в пределах бюджета «Алтай-Кокса» с учетом производительности труда, эффективности производства, роста потребительских цен на товары и услуги в Алтайском крае.

— «Алтай-Кокс» был и остается примером социально ориентированного бизнеса. Взаимодействие предприятия и профсоюзной организации основано на взаимном уважении и учете интересов сторон, что помогает в достижении социально-экономической стабильности, сохранении достойного уровня жизни работников", — прокомментировал начальник управления по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса Вячеслав Моломин.

Среди основных направлений социальной политики предприятия — улучшение условий труда, выполнение оздоровительных программ, организация спортивных мероприятий, летнего отдыха детей заводчан, помощь пенсионерам предприятия и др.

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