15 февраля
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Жизнь

Новый спорткомплекс для занятий смешанными единоборствами откроют в Барнауле

Первый в Барнауле спортивный комплекс для занятий смешанными единоборствами откроется в ближайшее время. Спортивный объекта построен на улице Взлетной, 2в. Разрешение на ввод его в эксплуатацию было получено на прошлой неделе.

Новый спорткомплекс для занятий смешанными единоборствами откроют в Барнауле.
Новый спорткомплекс для занятий смешанными единоборствами откроют в Барнауле.
Фото: Пресс-служба Администрации Барнаула.

Вопрос о скором открытии комплекса обсуждался в ходе встречи главы города Вячеслава Франка с депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания Александром Локтевым.

Как отмечают в городской администрации, создание физкультурно-оздоровительного комплекса стало возможным благодаря реализации первого в городе концессионного соглашения в сфере физкультуры и спорта между администрацией Барнаула и ООО «Атлант».

На строительство и оснащение объекта было направлено 99 млн рублей, в том числе 51,2 млн рублей из краевого бюджета, 12,8 млн рублей — из городского бюджета и более 35 млн рублей — средств инвестора.

Вопрос о скором открытии нового спортивного комплекса обсудили в ходе встречи в городской администрации.
Вопрос о скором открытии нового спортивного комплекса обсудили в ходе встречи в городской администрации.
Фото: Пресс-служба Администрации Барнаула.

Александр Локтев,
депутат Алтайского краевого Законодательного собрания:

— На первом этаже комплекса расположен спортивный зал размером 21 на 30 метров, в котором будут проходить тренировки по смешанным единоборствам (ММА), вольной борьбе и кроссфиту. В административном блоке на первом и втором этажах располагаются раздевалки, душевые, туалеты, тренерская и другие помещения, необходимые для организации занятий.

Вопрос о скором открытии нового спортивного комплекса обсудили в ходе встречи в городской администрации.
Вопрос о скором открытии нового спортивного комплекса обсудили в ходе встречи в городской администрации.
Фото: Пресс-служба Администрации Барнаула.

Региональный парламентарий также добавил, что данный комплекс станет самым крупным на территории Сибирского федерального округа центром по смешанным единоборствам.

Глава города Вячеслав Франк, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что строительство комплекса стало первым примером государственно-частного партнерства в сфере спорта в Барнауле.

— С открытием комплекса у барнаульцев появится возможность заниматься смешанными единоборствами в современном и оснащенном зале. Важно, что в рамках концессионного соглашения предусмотрено бесплатное предоставление спортивного зала для нужд муниципалитета для организации занятий спортом, — подчеркнул градоначальник.

Вячеслав Франк особо указал на то, что ввод спорткомплекса в эксплуатацию сыграет свою роль в решении задач, поставленных президентом России по формированию здорового образа жизни и увеличению доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Также глава города поблагодарил губернатора региона Виктора Томенко за поддержку реализации данного проекта.

Новый спорткомплекс для занятий смешанными единоборствами откроют в Барнауле.
Новый спорткомплекс для занятий смешанными единоборствами откроют в Барнауле.
Фото: Пресс-служба Администрации Барнаула.

Как отметил председатель городского комитета по физической культуре и спорту Петр Кобзаренко, сейчас в спорткомплексе уже сформирован тренерский состав и определены коллективы.

Всего же услугами спорткомплекса смогут воспользоваться почти 70 тысяч жителей Индустриального района Барнаула, в том числе 19,5 тысяч человек, проживающих в шаговой доступности. Годовая мощность объекта составит до 178 тысяч человек.

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