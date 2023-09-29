30 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Новый ЖК, микро/нанозаймы и зловещая история. Что произошло в Алтайском крае 29 сентября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 29 сентября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Синоптики спрогнозировали на октябрь в Алтайском крае дневные минусовые температуры. Смотрите прогноз.
  • 26-летний житель Завьяловского района, мобилизованный почти год назад, погиб в зоне СВО.
  • 16-летнего подростка подозревают в массовой рассылке сообщений о минировании школ Барнаула в августе этого года. Его задержали в Амурской области.
  • В Алтайском крае уменьшился средний объем микрозайма. Почему это происходит и о каких суммах идет речь — читайте в нашем разборе.
  • В Ленинском районе Барнаула вырастет новый ЖК: из нескольких разноэтажных зданий, с точками общепита, спортзалом и центрами допобразования детей.
  • В Алтайском музыкальном театре состоялась премьера зловещей «Пиковой дамы». Смотрите, каким получился мюзикл.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость