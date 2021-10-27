28 октября
Коронавирус
﻿
Жизнь

Новоалтайский «антимасочник» пришел в школу за внучкой, а ушел в наручниках и без ребенка

В Новоалтайске росгвардейцы задержали мужчину, который без маски пришел в местную школу и устроил там небольшой дебош, сообщает Novoaltaysk.22.

"Антимасочника" задержали в школе Новоалтайска.
"Антимасочника" задержали в школе Новоалтайска.
кадр из видео.

Инцидент произошел в среду утром, 27 октября, в школе № 3. По словам очевидца, мужчина не хотел выполнять антиковидные требования — надевать маску и измерять температуру.

«Я против. Они не имеют право не отдавать», — заявил лежащий на крыльце мужчина, когда у него спросили, своего ли ребенка он пришел забрать.

В школе разъяснили, что ситуация не совсем такая, как выглядит на первый взгляд — якобы мужчина без маски пришел за ребенком и его сразу же скрутили росгвардейцы.

«Ворвался гражданин с требованием о незаконности проведения термометрии для учащихся, в том числе в отношении его внучки. На замечания вахтера о необходимости соблюдения масочного режима и проведения термометрии он начал вести себя агрессивно и отказался выполнять требования. Также стремился прорваться в помещение школы, где занимаются начальные классы, после чего вахтер нажал тревожную кнопку», — сообщили в паблике со ссылкой на директора школы.

Как уточнили «Инциденту Барнаул» в алтайской Росгвардии, мужчина вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и создавал угрозу окружающим.

«На требования прекратить противоправное поведение и покинуть учебное заведение мужчина продолжил материться и размахивать руками. Применили физическую силу и наручники. В полиции составили протокол об административном правонарушении», — пояснили в ведомстве.

Напомним, 27 октября губернатор Алтайского края подписал указ, усиливающий антиковидные ограничения, в том числе и масочный режим.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость