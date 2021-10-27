Новоалтайский «антимасочник» пришел в школу за внучкой, а ушел в наручниках и без ребенка

В Новоалтайске росгвардейцы задержали мужчину, который без маски пришел в местную школу и устроил там небольшой дебош, сообщает Novoaltaysk.22 .

Инцидент произошел в среду утром, 27 октября, в школе № 3. По словам очевидца, мужчина не хотел выполнять антиковидные требования — надевать маску и измерять температуру.

«Я против. Они не имеют право не отдавать», — заявил лежащий на крыльце мужчина, когда у него спросили, своего ли ребенка он пришел забрать.

В школе разъяснили, что ситуация не совсем такая, как выглядит на первый взгляд — якобы мужчина без маски пришел за ребенком и его сразу же скрутили росгвардейцы.

«Ворвался гражданин с требованием о незаконности проведения термометрии для учащихся, в том числе в отношении его внучки. На замечания вахтера о необходимости соблюдения масочного режима и проведения термометрии он начал вести себя агрессивно и отказался выполнять требования. Также стремился прорваться в помещение школы, где занимаются начальные классы, после чего вахтер нажал тревожную кнопку», — сообщили в паблике со ссылкой на директора школы.

Как уточнили «Инциденту Барнаул» в алтайской Росгвардии, мужчина вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и создавал угрозу окружающим.

«На требования прекратить противоправное поведение и покинуть учебное заведение мужчина продолжил материться и размахивать руками. Применили физическую силу и наручники. В полиции составили протокол об административном правонарушении», — пояснили в ведомстве.

Напомним, 27 октября губернатор Алтайского края подписал указ, усиливающий антиковидные ограничения, в том числе и масочный режим.