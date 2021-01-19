Нового главного пограничника Алтая представили Виктору Томенко

Первая встреча Томенко и Кузнецов прошла 18 января, сообщили в региональном правительстве.
Они обсудили обсудили вопросы защиты и охраны российско-казахстанской границы в пределах региона и другие вопросы.
Кто такой Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов родился 19 сентября 1964 года в Амурской области. Окончил Московское пограничное командное училище КГБ СССР.
Имеет большой опыт работы на различных руководящих должностях в пограничных органах ФСБ России.
До назначения в Алтайский край возглавлял пограничное управление ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.
Ранее в министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края назначили нового замминистра. Курирует коммунальную сферу теперь 35-летний Евгений Григоренко, который долгое время работал в структуре «Газпрома».