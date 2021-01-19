Нового главного пограничника Алтая представили Виктору Томенко

Губернатору Алтайского края представили нового начальника краевого погрануправления генерал-майора Андрея Кузнецова, которого на эту должность назначил президент России Владимир Путин.

Первая встреча Томенко и Кузнецов прошла 18 января, сообщили в региональном правительстве.

Они обсудили обсудили вопросы защиты и охраны российско-казахстанской границы в пределах региона и другие вопросы.

Кто такой Андрей Кузнецов

Андрей Кузнецов родился 19 сентября 1964 года в Амурской области. Окончил Московское пограничное командное училище КГБ СССР.

Имеет большой опыт работы на различных руководящих должностях в пограничных органах ФСБ России.

До назначения в Алтайский край возглавлял пограничное управление ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.

Ранее в министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края назначили нового замминистра. Курирует коммунальную сферу теперь 35-летний Евгений Григоренко, который долгое время работал в структуре «Газпрома».