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Жизнь

Новогодние каникулы для россиян продлятся 10 дней

Правительство утвердило продолжительность ближайших новогодних праздников.

Новый год, Рождество
Новый год, Рождество
СС0

Россияне официально будут отдыхать 10 дней — с 31 декабря до 9 января.

Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая. Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.

В феврале россияне будут отдыхать 23-го числа, в марте — с 6-го по 8-е число (день отдыха с субботы 5 марта перенесен на понедельник 7 марта).

Период первых майских праздников охватит четыре дня (с 30 апреля по 3 мая), вторых — с 7 по 10 мая.

Выходными в следующем году будут также трехдневные периоды 11−13 июня и 4−6 ноября, пишет «Росбалт».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года на федеральном уровне будет выходным днем.

Ранее в Госдуме предложили продлить зимние каникулы для работающих пенсионеров — с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня.

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