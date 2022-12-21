Новогодний конкурс детских рисунков проекта «Образ будущего» и «Жилищной Инициативы» завершится уже через 7 дней!

Новогодний конкурс рисунков продлится до 28 декабря, участвовать в нём могут дети от 5 до 14 лет. Авторы лучших работ получат современный планшет «iPad», новый смартфон «Samsung» и умную колонку «Яндекс Станция», а также множество сладких призов!

Участникам конкурса необходимо нарисовать рисунок формата А4, на котором изобразить, каким они хотят видеть город Барнаул в будущем. Рисунок необходимо отправить на официальную почту конкурса: ng.barnaul@bk.ru В тексте письма необходимо указать фамилию, имя, отчество и возраст участника, контактный номер телефона одного из родителей или законных представителей.

Итоги конкурса будут подведут 29 декабря, а в самый волшебный день в году — 31 декабря победители получат ценные призы от строительной компании «Жилищная Инициатива»!

Фото предоставлено ООО «Жилищная Инициатива» и ИД «Алтапресс».

— За первую неделю проведения конкурса мы получили более 100 рисунков, работы у всех очень оригинальные и интересные! Самыми активными участниками на данный момент являются дети от 5 до 9 лет, но и более старшие ребята не остаются в стороне. Хочу подчеркнуть, что при оценке рисунков мы будем оценивать не только качество работ, но и креативность наших участников! — рассказал автор проекта «Образ будущего», Алексей Линник.

«Образ будущего» — проект, рассказывающий о перспективах развития г. Барнаул и Алтайского края, а также о нынешних реалиях в рамках цикла видеоинтервью с лидерами общественного мнения, предпринимателями, представителями власти, сферы культуры и образования.

Генеральный спонсор конкурса: ООО «Жилищная Инициатива».

Информационный партнер конкурса: ИД «Алтапресс».