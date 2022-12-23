23 декабря
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Жизнь

Новогодний подарок Алтаю от профсоюза строителей Москвы

В октябре 2022 года, в Москве, на встрече с председателем профсоюзной организации «Первого ДСК» Алексея Сидоровича Ижденева, и председателем Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ Андреем Александровичем Замороко, совместно с членами профкома ППО специалистов по недвижимости Алтайского края, московские коллеги поделились опытом в проведения празднования Нового года, а, главное, предложили помощь в организации для членов ППО профсоюза строителей Алтайского края новогодних подарков от Московской конфетной фабрики «Красный Октябрь».

Подарки для членов ППО профсоюза строителей Алтайского края.
Подарки для членов ППО профсоюза строителей Алтайского края.
Фото: из архива Замороко А.А.

Профсоюз строителей Алтайского края поздравляет с Новым Годом и Рождеством профсоюз строителей «Первого ДСК» и выражает искреннюю благодарность непосредственно, Алексею Сидоровичу Ижденеву за то, что он организовал закуп и своевременную транспортировку новогодних подарков на Алтай.

Подарки для членов ППО профсоюза строителей Алтайского края.
Подарки для членов ППО профсоюза строителей Алтайского края.
Фото: из архива Замороко А.А.

В свою очередь, председатель профсоюза строителей Алтайского края в торжественной обстановке, совместно с Дедом Морозом, Снегурочкой, председателями и членами ППО вручили новогодние подарки в виде бесплатного билета в Алтайский государственный музыкальный театр от Алтайского краевого союза организаций профсоюзов и его председателя Ивана Евгеньевича Панова и, конечно, вкусный подарок из Москвы.

Профсоюз строителей Алтайского края, в лице председателя Андрея Александровича Замороко, поздравляет с Новым Годом и Рождеством всех членов профсоюза строителей РФ, желает им крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть в наступающем году рядом будут родные и друзья, а в доме царят благополучие, любовь и процветание!

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