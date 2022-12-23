Новогодний подарок Алтаю от профсоюза строителей Москвы

В октябре 2022 года, в Москве, на встрече с председателем профсоюзной организации «Первого ДСК» Алексея Сидоровича Ижденева , и председателем Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ Андреем Александровичем Замороко , совместно с членами профкома ППО специалистов по недвижимости Алтайского края, московские коллеги поделились опытом в проведения празднования Нового года, а, главное, предложили помощь в организации для членов ППО профсоюза строителей Алтайского края новогодних подарков от Московской конфетной фабрики «Красный Октябрь».

Профсоюз строителей Алтайского края поздравляет с Новым Годом и Рождеством профсоюз строителей «Первого ДСК» и выражает искреннюю благодарность непосредственно, Алексею Сидоровичу Ижденеву за то, что он организовал закуп и своевременную транспортировку новогодних подарков на Алтай.

Подарки для членов ППО профсоюза строителей Алтайского края. Фото: из архива Замороко А.А.

В свою очередь, председатель профсоюза строителей Алтайского края в торжественной обстановке, совместно с Дедом Морозом, Снегурочкой, председателями и членами ППО вручили новогодние подарки в виде бесплатного билета в Алтайский государственный музыкальный театр от Алтайского краевого союза организаций профсоюзов и его председателя Ивана Евгеньевича Панова и, конечно, вкусный подарок из Москвы.

Профсоюз строителей Алтайского края, в лице председателя Андрея Александровича Замороко, поздравляет с Новым Годом и Рождеством всех членов профсоюза строителей РФ, желает им крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть в наступающем году рядом будут родные и друзья, а в доме царят благополучие, любовь и процветание!