31 января
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Жизнь

Новосибирск побил рекорд 1993 года по количеству выпавших осадков

В Новосибирске прошел мощный снегопад 28 января. В последний раз такое количество осадков фиксировали 30 лет назад. Об этом сообщает ТАСС.

Снегопад, метель.
Снегопад, метель.
CC0

По словам начальника Западно-Сибирского УГМС Анны Лапчик, на метеостанции «Учебная» зафиксировали 17 мм за сутки, что превышает климатическую норму почти в два раза. На станции «Огурцово» выпало 14 мм, хотя ожидали 8 мм.

Предыдущие рекорды были отмечены в 1914-м и 1993 годах и составляли 4 мм и около 8 мм.

Сильный снегопад стал серьезной проблемой для автомобилистов. 28 января на дорогах отмечали транспортные заторы и повышенную аварийность на дорогах. По данным сервиса «Яндекс», интенсивность пробок составила семь баллов.

Ранее сильный снегопад в Японии привел к гибели одного человека.

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