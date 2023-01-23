23 января
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Жизнь

О сильном ветре и снеге предупреждают жителей Алтайского края

Алтайский гидрометцентр предупреждает о шторме вечером 23 января. Ожидают сильный ветер и снег.

Метель. Снежная дорога.
Метель. Снежная дорога.
pexels.com

Вечером 23 января ожидают усиление ветра до 15−22 м/с. Местами порывы могут достигать 25−27 м/с.

Также возможен сильный снегопад, метели.

Пешеходам и водителям следует быть крайне осторожными в условиях сильной непогоды. Лучше не стоит покидать дом без необходимости и отказаться от поездок. Подробнее о правилах безопасности в условиях шторма altapress.ru рассказывал в своем материале.

Телефоны диспетчерских служб районов города:

  • Железнодорожный район — 62−56−95;
  • Индустриальный район — 47−51−83;
  • Ленинский район — 54−44−49;
  • Октябрьский район — 24−74−98;
  • Центральный район — 63−08−25;
  • Единая дежурная диспетчерская служба города — 29−91−88.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте по телефону 112.

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