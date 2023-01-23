23 января
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Жизнь

Тепло задержится в Алтайском крае: погода 24−26 января

В Алтайском крае теплеет. О погоде 24−26 января рассказали в региональном Гидрометцентре.

Теплая зима.
Теплая зима.
Анна Зайкова

Погода в Алтайском крае 24−26 января

Ночью 24 января в Алтайском крае возможны −10…−15 градусов, а днем −6…−11 градусов. Ожидаются небольшой снег и метели.
Ветер будет западный, до 18 м/с.

Ночью 25 января прогнозируют −7…−12 градусов, а днем −11…−16 градусов. Также с небольшим снегом и метелями.

Ночью 26 января температура в Алтайском крае составит −10…−15 градусов. Местами похолодает до -20.
Днем установятся −6…−11 градусов, местами в предгорьях — до -1. Ожидаются сильный снег и метели.

Уборка снега. Теплая зима.
Уборка снега. Теплая зима.
Анна Зайкова

Погода в Барнауле 24−26 января

Ночью 24 января градусник покажет в Барнауле −10…−12 градусов днем −8…−10 градусов. Будет идти небольшой снег.

Ночью 25 января в Барнауле возможны −11…−13 градусов, а днем −9…−11 градусов, также с небольшим снегом.

Ночью 26 января вероятны −12…−14 градусов, а днем −7…−9 градусов.

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