Новосибирские ученые собрались за два года собрать летающий автомобиль

Прототип 60-килограммового аппарата вертикального взлета и посадки на циклических движителях впервые был представлен в августе 2020 года на выставке международного военно-технического форума «Армия-2020», пишет РИА «Новости».
Сейчас проект разделили на два направления. Ученые хотят сделать малый аппарат весом в 30 кг для перевозки грузов и видеонаблюдения, а также полноценный летающий автомобиль.
«Мы изготовили большой движитель, испытали его в аэродинамических трубах, показали, что если большой автомобиль снабдить такими движителями, то он полетит», — рассказал Бильский.
Предполагаемая масса будущего аппарата — более 2 тонн. Вместимостью как обычный автомобиль, он сможет поднять в воздух несколько человек.
Ученые надеются на финансирование для разработки и создания двух аппаратов.
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