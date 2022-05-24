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Жизнь

Новосибирские ученые собрались за два года собрать летающий автомобиль

Специалисты Института теплофизики им. Кутателадзе Сибирского отделения РАН рассказали о готовности создать прототип летающей машины на циклических движителях под названием «Циплокар». Об этом журналистам сообщил замдиректора научного института Артур Бильский.

Фильм "Назад в будущее"
Фильм "Назад в будущее"
zen.yandex.ru

Прототип 60-килограммового аппарата вертикального взлета и посадки на циклических движителях впервые был представлен в августе 2020 года на выставке международного военно-технического форума «Армия-2020», пишет РИА «Новости».

Сейчас проект разделили на два направления. Ученые хотят сделать малый аппарат весом в 30 кг для перевозки грузов и видеонаблюдения, а также полноценный летающий автомобиль.

«Мы изготовили большой движитель, испытали его в аэродинамических трубах, показали, что если большой автомобиль снабдить такими движителями, то он полетит», — рассказал Бильский.

Предполагаемая масса будущего аппарата — более 2 тонн. Вместимостью как обычный автомобиль, он сможет поднять в воздух несколько человек.

Ученые надеются на финансирование для разработки и создания двух аппаратов.

Ранее алтайские ученые придумали, как импортозаместить зарубежный реагент для бурения нефтяных скважин.

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