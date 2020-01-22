Новосибирский губернатор «засекретил» расположение нового мусорного полигона

На встрече с журналистами Травникова попросили прокомментировать слухи по поводу нового мусорного полигона, который якобы планируют разместить между селами Жеребцово, Плотниково и Ярское.

«Я считаю, что после того как будет определено конкретное место, то беспокойство и острота этого беспокойства будет еще большое. Всегда найдутся люди, которые недовольны одним, вторым, третьим местом расположения полигона. Понятно, что с появлением подобных объектов, абсолютно необходимых, недовольные будут», — сказал Травников.

Он также отметил, что найдутся и те, кто потребует организовать полигон за пределами Новосибирской области, но и «соседи, наверное, тоже не в восторге от таких предложений».

Травников подчеркнул, что информацию о предполагаемом месте не раскрывает не только правительство региона, но и «Экология-Новосибирск». Напомним, эта компания из группы «Вис» планирует построить мусороперерабатывающий комплекс в рамках концессионного соглашения.

«Прежде чем назвать месторасположение такого объекта, мы должны убедиться, что он полностью соответствует всем нормативным документами и экологическим требованиям. Чтобы убедиться в правильности выбора площадки, нужно провести все исследования — изыскания почвы, территории, грунтовых вод и так далее. Эта работа будет проведена после того, как сойдет снег», — отметил глава региона.

Мусор в Барнауле. Altapress.ru

По данным издания, сегодня рассматривается как минимум три варианта размещения мусорного полигона.

Соглашение между властями Новосибирской области и «Экологией-Новосибирск» заключили в 2016 году.

Изначально планировалось потратить 6,5 млрд рублей на два крупных мусоросортировочных комплекса с полигонами в районе села Раздольное и поселка Верх-Тула.

Однако условия концессии вызвали критику со стороны депутатов и общественников. В результате вместо площадки возле Раздольного решили найти новую.