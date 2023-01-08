8 января
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Жизнь

В столице Сибири выстроились очереди на санкционное голливудское кино

Новосибирцы разобрали билеты на фильм «Аватар: Путь воды» — долгожданную вторую часть блокбастера Джеймса Кэмерона. При этом официально прокатные удостоверения на голливудские новинки российским кинотеатрам больше не выдают.

Фильм "Аватар: путь воды".
Фильм "Аватар: путь воды".
kinopoisk.ru

Сейчас в Новосибирске премьеру показывают в обход санкций только в одном кинотеатре в микрорайоне Родники.

Дозвониться до него невозможно, купить билеты онлайн тоже нельзя. Желающим посмотреть фильм предлагают приобретать билеты в живой очереди в кассе. Однако, по словам зрителей, которые приходили на сеанс, на ближайшие дни в продаже больше не осталось билетов, сообщает NGS.

Как рассказала сибирячка Ирина, она слышала, что в Москве планировались показы «Аватара» как «предсеансное обслуживание». 2 января девушка стала искать, не показывают ли по такой же схеме блокбастер в Новосибирске.

«Выпал только один кинотеатр. Онлайн купить билеты не получилось, даже на сайт кинотеатра не удалось зайти, практически сразу перестал работать. Решили ехать к сеансу в 18:30. Зайдя в холл кинотеатра, мы уткнулись в конец очереди и поняли, что через 10 минут кино мы явно не посмотрим. Удалось купить удобные билеты только на 5 января по 600 рублей. Благодаря бесстрашию и отчаянию этого кинотеатра мы посмотрели мировую премьеру. Не хотелось бы, чтобы их прикрыли», — прокомментировала Ирина.

В Барнауле фильм будет показывать «Киномир». «Новый Аватар» стартует в кинотеатрах с 12 января и продолжится до 25 января. «Аватар 2» — первый западный фильм, который покажут в России нелегально. Ранее киносеть не показывала картины без согласия правообладателя.

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