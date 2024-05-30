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Жизнь

Новости о смерти матери прокомментировала дочь Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — прокомментировала в соцсети новости о смерти матери.

Дочь обратилась к маме: «Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь, тем что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой», цитирует Анну Lenta.ru.

Ночью 30 мая скончалась Анастасия Заворотнюк.

Трагическая новость появилась в личном блоге Анастасии. Ей было 53 года.

В 2020 году о лечении Анастасии Заворотнюк доложили президенту РФ Владимиру Путину. Институт молекулярной биологии РАН принимал участие в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал директор института Александр Макаров президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам развития генетических технологий.

Заболевание

В 2019 году СМИ сообщили, что артистка якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. В сентябре Анастасию Заворотнюк госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Артистку выписали из больницы с официальным диагнозом — глиобластома.

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