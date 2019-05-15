Новую доплату к пенсии труженикам села в Алтайском крае открепят от прописки

Депутаты АКЗС хотят сохранить доплаты к пенсии для сельских специалистов независимо от места их проживания.

Доплату в размере 25% от страховой пенсии выплачивают с начала 2019 года. Ее получают только те, кто проработал не менее 30 лет в сельском хозяйстве (по утвержденному списку профессий), находится на заслуженном отдыхе, а кроме того — живет в селе.

По данным председателя комитета по социальной политике Татьяны Ильюченко, в Алтайском крае эту доплату получают около 35 тыс. пенсионеров, которые живут в селах.

«К нам поступает очень много обращений по поводу этой доплаты: граждане переехали из села в город и уже не имеют права на получение данной выплаты», — цитирует Ильюченко пресс-служба краевого парламента.

Председатель АКЗС Александр Романенко поручил подготовить законопроект, который до конца недели направят на рассмотрение в Совет законодателей РФ. Коллегиальное обсуждение законопроекта на таком уровне даст возможность внести в Госдуму мнение всех субъектов страны.

Также спикер напомнил, что в АКЗС работают над предложениями в список профессий сельских специалистов. Его хотят дополнить такими профессиями как ветеринарный врач, врач-эпизоотолог, лаборант, зоотехник, диспетчер, индивидуальный предприниматель, основной вид деятельности которого непосредственно связан с сельским хозяйством, рабочий-рыбовод и другими.