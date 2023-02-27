Новую фабрику за 5 млрд рублей откроет барнаульский меланжевый комбинат

Новую отделочную фабрику — подразделение барнаульского меланжевого комбината (БМК) — планируют открыть до конца 2023 года, сообщают «Вести Алтай».

Строительство начали осенью 2022 года. В планах масштабный проект, который поможет вывести продукцию комбината на новый уровень.

Сейчас производство, которое хотят вывести в отдельную фабрику, работает на одном из этажей основного здания.

Для расширения и установки современного оборудования подразделению выделили новую площадку размером 22 тыс. кв. м.

Известно, что на новом производстве собираются сделать условия для выпуска продукции, которые не будут уступать зарубежным образцам.

Рядом с фабрикой также строят химический склад, энергоблок с газовой котельной, очистные сооружения и большую столовую.

«БТК Холдинг», в который с 2022 года входит БМК, вложил в проект 5 млрд рублей. Также правительство края добавило порядка 1 млрд на замену инженерных коммуникаций.

Меланжевый комбинат в Барнауле — единственное за Уралом текстильное предприятие с полным циклом производства, от прядения тканей до выпуска готовой швейной продукции. В год здесь производят около 10 миллионов метров ткани.

Ранее стало известно, как решают проблему дефицита швей в Алтайском крае.