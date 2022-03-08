Новую выплату семьям с детьми анонсировал Путин

С 1 апреля в России будет введена новая выплата семьям с детьми объявил президент Владимир Путин.

Об этом глава государства упомянул в поздравлении женщин с 8 марта.

«Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнёт действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что государство будет делать все для поддержки семьи, и это «безусловный приоритет».

В 2021 году все семьи вне зависимости от уровня доходов получили единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

Ранее Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса.