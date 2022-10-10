«Ну извините, ну правда»: в Рубцовске поймали ассенизатора, который выливал нечистоты из бака рядом с жилыми домами

Местный житель снял, как местный ассенизатор подъехал к жилым домам и начал опустошать там бак. Видео выложили в «Инцидент Рубцовск».

На видео заметно, как нечистоты из бака выливают в кусты. Рядом стоят жилые дома.

На вопрос рубцовчанина: «Зачем ты это делаешь?» мужчина ответил: «Да я в первый раз только».

Ранее в Астрахани ассенизаторы объявили забастовку.