«Ну извините, ну правда»: в Рубцовске поймали ассенизатора, который выливал нечистоты из бака рядом с жилыми домами

На видео заметно, как нечистоты из бака выливают в кусты. Рядом стоят жилые дома.
На вопрос рубцовчанина: «Зачем ты это делаешь?» мужчина ответил: «Да я в первый раз только».
Местный житель снял, как местный ассенизатор подъехал к жилым домам и начал опустошать там бак. Видео выложили в «Инцидент Рубцовск».
На видео заметно, как нечистоты из бака выливают в кусты. Рядом стоят жилые дома.
На вопрос рубцовчанина: «Зачем ты это делаешь?» мужчина ответил: «Да я в первый раз только».
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