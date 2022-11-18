Десятибалльные пробки сковали улицы Барнаула. Чтобы не скучать, автомобилисты общаются друг с другом в открытых сообщениях карты 2GIS. А читать их откровения очень занимательно. Altapress.ru рассказывает, как проводят время водители Барнаула.

Пробка — событие не из веселых. Но есть водители, которые стараются не унывать. Только посмотрите, как человек радуется пятнице. Пусть с таким затором она и начнется только в 22:00.

Сообщения водителей Барнаула 2GIS Сообщения водителей Барнаула 2GIS

Есть и отчаянные крики о помощи. На что другие водители советуют относиться к пробкам проще. Например, как второй автор сообщения.

Сообщения водителей Барнаула 2GIS Сообщения водителей Барнаула 2GIS

А о чем думают остальные автомобилисты в пробках — узнаете из нашей подборке.