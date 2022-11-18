Пробка — событие не из веселых. Но есть водители, которые стараются не унывать. Только посмотрите, как человек радуется пятнице. Пусть с таким затором она и начнется только в 22:00.
Сообщения водителей Барнаула
2GIS
Сообщения водителей Барнаула
2GIS
Есть и отчаянные крики о помощи. На что другие водители советуют относиться к пробкам проще. Например, как второй автор сообщения.
Сообщения водителей Барнаула
2GIS
Сообщения водителей Барнаула
2GIS
А о чем думают остальные автомобилисты в пробках — узнаете из нашей подборке.