18 ноября
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Жизнь

О чем думают водители в пробке — узнали в altapress.ru

Десятибалльные пробки сковали улицы Барнаула. Чтобы не скучать, автомобилисты общаются друг с другом в открытых сообщениях карты 2GIS. А читать их откровения очень занимательно. Altapress.ru рассказывает, как проводят время водители Барнаула.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Пробка — событие не из веселых. Но есть водители, которые стараются не унывать. Только посмотрите, как человек радуется пятнице. Пусть с таким затором она и начнется только в 22:00.

Сообщения водителей Барнаула
Сообщения водителей Барнаула
2GIS
Сообщения водителей Барнаула
Сообщения водителей Барнаула
2GIS

Есть и отчаянные крики о помощи. На что другие водители советуют относиться к пробкам проще. Например, как второй автор сообщения.

Сообщения водителей Барнаула
Сообщения водителей Барнаула
2GIS
Сообщения водителей Барнаула
Сообщения водителей Барнаула
2GIS

А о чем думают остальные автомобилисты в пробках — узнаете из нашей подборке.

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