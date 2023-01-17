О чем молятся Зосиме-пчельнику и что делают в Феоктистов день: приметы и традиции

В народно-православном календаре 17 января отмечали Феоктистов день. В народе его называли Зосимой-пчельником или просто Зосимой. Altapress.ru рассказывает о приметах и традициях этого дня.

Традиции Зосимы Пчельника

Святого Зосиму считали покровителем пчеловодов и ему молились о хорошем сборе меда. Чтобы задобрить святого, на стол в этот день ставили мед.

По поверьям, под окончание святок черти выходили к людям. Чтобы их прогнать, проводили специальный обряд. Один из местных жителей надевал вывернутую наизнанку шубу, подражая черту. Другие же инсценировали драку и прогоняли его.

После на месте разборок разжигали костер, через который каждый пытался перепрыгнуть. Считалось, что это принесет человеку счастье и здоровье, поможет заручиться поддержкой высших сил.

Костер на природе. CC0

Что нельзя делать 17 января?

Нельзя ходить в гости , пока в селе не прогонят черта.

пока в селе не прогонят черта. Беременным женщинам не рекомендуется разговаривать с незнакомцами — в их обличии могут быть злые духи.

Не стоит выходить на улицу в сильный ветер — в воздухе летают злые духи.

Нельзя пить спиртные напитки и выходить на улицу — нечистая сила может овладеть вами.

Мед. СС0

Приметы Зосимы Пчельника