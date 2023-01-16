Приметы и традиции 16 января: что запрещено делать в Гордеев день

Традиции Гордеева дня
В этот день нечистая сила и духи просыпались от спячки и творили разные злодеяния. Так, по поверьям, голодные ведьмы задаивали коров до смерти. Чтобы обезопасить домашний скот, хозяйки читали специальные заговоры. Например:
«Дедушка-доможирушко, пой мою скотинушку. Пой да корми, да гладко води».
Во время дойки следили, чтобы в хлеву не было «чужого глаза» — иначе нечистая сила «молоко уведет». Коров кормили овсяной или мучной кашей на молоке.
Защитить скот просили домового. Для этого в хлеву оставляли кусок пирога.
Что нельзя делать 16 января?
- Запрещено хвастаться чем-либо — иначе у вас это отберут и накажут.
- Не рекомендуется надевать новую одежду — а то она быстро придет в негодность.
- Не стоит работать вечером.
- Нельзя мести пол и выносить мусор — можно счастье свое выкинуть.
Приметы Гордеева дня
- Луна в кресте или в круге — к сильному морозу.
- Если метель за окном, то пчелы будут хорошо роиться.
- Увидеть возле дома зайца — к похолоданию.
- Иней на деревьях — к ясной и сухой погоде.
- Облака, плывущие по небу — к вьюге и метели.
- Треск деревьев в лесу — к морозу.
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