16 января
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Жизнь

Приметы и традиции 16 января: что запрещено делать в Гордеев день

В народно-православном календаре 16 января отмечали Гордеев день. Православная церковь чтит память пророка Малахии и святого мученика Гордия. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Ведьма. Луна. Ночь
Ведьма. Луна. Ночь
ССО

Традиции Гордеева дня

В этот день нечистая сила и духи просыпались от спячки и творили разные злодеяния. Так, по поверьям, голодные ведьмы задаивали коров до смерти. Чтобы обезопасить домашний скот, хозяйки читали специальные заговоры. Например:

«Дедушка-доможирушко, пой мою скотинушку. Пой да корми, да гладко води».

Во время дойки следили, чтобы в хлеву не было «чужого глаза» — иначе нечистая сила «молоко уведет». Коров кормили овсяной или мучной кашей на молоке.

Защитить скот просили домового. Для этого в хлеву оставляли кусок пирога.

Животноводство. Корова.
Животноводство. Корова.
СС0

Что нельзя делать 16 января?

  • Запрещено хвастаться чем-либо — иначе у вас это отберут и накажут.
  • Не рекомендуется надевать новую одежду — а то она быстро придет в негодность.
  • Не стоит работать вечером.
  • Нельзя мести пол и выносить мусор — можно счастье свое выкинуть.
Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Приметы Гордеева дня

  • Луна в кресте или в круге — к сильному морозу.
  • Если метель за окном, то пчелы будут хорошо роиться.
  • Увидеть возле дома зайца — к похолоданию.
  • Иней на деревьях — к ясной и сухой погоде.
  • Облака, плывущие по небу — к вьюге и метели.
  • Треск деревьев в лесу — к морозу.

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