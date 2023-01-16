Приметы и традиции 16 января: что запрещено делать в Гордеев день

В народно-православном календаре 16 января отмечали Гордеев день. Православная церковь чтит память пророка Малахии и святого мученика Гордия. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Гордеева дня

В этот день нечистая сила и духи просыпались от спячки и творили разные злодеяния. Так, по поверьям, голодные ведьмы задаивали коров до смерти. Чтобы обезопасить домашний скот, хозяйки читали специальные заговоры. Например:

«Дедушка-доможирушко, пой мою скотинушку. Пой да корми, да гладко води».

Во время дойки следили, чтобы в хлеву не было «чужого глаза» — иначе нечистая сила «молоко уведет». Коров кормили овсяной или мучной кашей на молоке.

Защитить скот просили домового. Для этого в хлеву оставляли кусок пирога.

Животноводство. Корова. СС0

Что нельзя делать 16 января?

Запрещено хвастаться чем-либо — иначе у вас это отберут и накажут.

Не рекомендуется надевать новую одежду — а то она быстро придет в негодность.

Не стоит работать вечером.

Нельзя мести пол и выносить мусор — можно счастье свое выкинуть.

Зима. Иней. Рябина. Михаил Хаустов

Приметы Гордеева дня