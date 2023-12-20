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Жизнь

О чем стоит позаботиться на День Амвросия: приметы и традиции 20 декабря

В народно-православном календаре 20 декабря отмечают День Амвросия. Православная церковь вспоминает Миланского епископа и проповедника Амвросия Медиоланского.

Новый год. Рождество. Уют.
Новый год. Рождество. Уют.
СС0

Традиции Дня Амвросия

Все важные праздники к этому дню заканчивались, и люди начинали ждать главного праздника - Рождества.

Хозяйки устраивали генеральные уборки, стирали, проверяли зимние заготовки, перебирали и выбрасывали испорченные овощи, фрукты и соленья, наводили порядки в хлеву.

Верующие люди строго соблюдали Рождественский пост. Девушки в этот день шили наряды на будущее. А хозяюшки обязательно одевались в вывернутый кожух и рукавицы. В таком облике они пекли хлеб с маком, чесноком и разными приправами.

Рождество в Барнауле.
Рождество в Барнауле.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Что нельзя делать 20 декабря?

  • Незамужним девушкам не стоит мыть голову - а то останутся одинокими на весь год.
  • Не рекомендуется к рукоделию, предварительно не помолившись святому.
  • Вечер нельзя проводить вдали от семьи - чем больше родных, тем счастливее будет год.
  • Не рекомендуется в этот день стирать — мокрое белье притянет к себе разные болезни.
  • Нельзя громко петь и смеяться — можно навлечь на себя печали и беды.
Рождество в Барнауле.
Рождество в Барнауле.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Приметы Дня Амвросия

  • Если снег легкий и сухой, то будет засуха в летний период.
  • Если собака в снегу валяется — жди метели.
  • Зимой яркие звезды – к морозу.
  • Облака быстро плывут – к ветру.
  • Паук плетет паутину – к ясному дню.
  • Вороны каркают – на дождь.
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