О дачах своей мечты рассказали россияне

Россияне рассказали о том, чего им не хватает на даче, чтобы ее можно было назвать дачей мечты, опрос провел портал «ВсеИнструменты.ру».

Респондентов спросили, какие условия должны быть в доме и на участке, чтобы на даче можно было жить круглый год.

Опрошенные россияне признались, что почти у половины из них — 45% — на даче нет условий для круглогодичного проживания. Половина участников опроса рассказала, что хотела бы проводить на даче все сезоны, пишет Lenta.ru.

Главным препятствием к тому, чтобы жить на даче круглый год, 48% респондентов назвали отсутствие отопления, 23% — отсутствие водопровода, 22% — отсутствие канализации. У каждого пятого российского дачника на участке нет даже электричества, а 14% владельцев участков не могут подъехать к ним зимой.

В ходе опроса стало известно, что у 8% дачников на участке и вовсе нет дома.

Среди тех, кто рассказывал об идеальной даче, 10% признались, что для полноценного отдыха на своем участке им не хватает интернета, 9% — бытовой техники, а 8% участников опроса недовольны качеством сотовой связи.

В опросе приняли участие 1602 респондента старше 18 лет из разных регионов России.

Между тем россияне бросились благоустраивать дачные участки.