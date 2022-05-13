13 мая
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Жизнь

О дачах своей мечты рассказали россияне

Россияне рассказали о том, чего им не хватает на даче, чтобы ее можно было назвать дачей мечты, опрос провел портал «ВсеИнструменты.ру».

Молодое поколение приобретает дачи как место для семейного отдыха.
Молодое поколение приобретает дачи как место для семейного отдыха.
Анна Зайкова

Респондентов спросили, какие условия должны быть в доме и на участке, чтобы на даче можно было жить круглый год.

Опрошенные россияне признались, что почти у половины из них — 45% — на даче нет условий для круглогодичного проживания. Половина участников опроса рассказала, что хотела бы проводить на даче все сезоны, пишет Lenta.ru.

Главным препятствием к тому, чтобы жить на даче круглый год, 48% респондентов назвали отсутствие отопления, 23% — отсутствие водопровода, 22% — отсутствие канализации. У каждого пятого российского дачника на участке нет даже электричества, а 14% владельцев участков не могут подъехать к ним зимой.

В ходе опроса стало известно, что у 8% дачников на участке и вовсе нет дома.

Среди тех, кто рассказывал об идеальной даче, 10% признались, что для полноценного отдыха на своем участке им не хватает интернета, 9% — бытовой техники, а 8% участников опроса недовольны качеством сотовой связи.

В опросе приняли участие 1602 респондента старше 18 лет из разных регионов России.

Между тем россияне бросились благоустраивать дачные участки.

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