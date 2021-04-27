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Жизнь

О дождях и грозах в Алтайском крае предостерегают в МЧС

Дожди с грозами и сильный ветер идут в Алтайский край. Спасатели напоминают жителям правила безопасности при непогоде.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

Днем 28 апреля и в первой половине ночи 29 апреля в Алтайском крае местами ожидаются дожди, грозы и ветер до 17−22 м/с, предупреждают в региональном МЧС.

При этом, по данным синоптиков, температура в крае и Барнауле будет около +20 градусов. Тепло будет держаться в крае до 29 апреля, а минусовые температуры в ночное время, как уже сообщал altapress.ru, остались позади.

При сильном ветре лучше переждать в капитальном строении и закрыть окна. На улице стоит держаться подальше от рекламных щитов и деревьев.

При грозе водителям лучше припарковаться, не выезжать в условиях плохой видимости, на дороге обязательно соблюдать скоростной режим.

Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить.

В ветреную погоду также стоит быть особенно осторожным при обращении с огнем. Травяные палы быстро распространяются и становятся неуправляемыми.

Ранее россиянам объяснили, как угадать погоду летом по сорнякам после дождя.

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