О дождях и грозах в Алтайском крае предостерегают в МЧС

Днем 28 апреля и в первой половине ночи 29 апреля в Алтайском крае местами ожидаются дожди, грозы и ветер до 17−22 м/с, предупреждают в региональном МЧС.
При этом, по данным синоптиков, температура в крае и Барнауле будет около +20 градусов. Тепло будет держаться в крае до 29 апреля, а минусовые температуры в ночное время, как уже сообщал altapress.ru, остались позади.
При сильном ветре лучше переждать в капитальном строении и закрыть окна. На улице стоит держаться подальше от рекламных щитов и деревьев.
При грозе водителям лучше припарковаться, не выезжать в условиях плохой видимости, на дороге обязательно соблюдать скоростной режим.
Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить.
В ветреную погоду также стоит быть особенно осторожным при обращении с огнем. Травяные палы быстро распространяются и становятся неуправляемыми.
Ранее россиянам объяснили, как угадать погоду летом по сорнякам после дождя.