Россиянам объяснили, как угадать погоду летом по сорнякам после дождя

Воронова отметила, что лето 2021 года может оказаться жарким — судя по одной из народных примет.
«Я приношу домой в тепло землю, накопанную в открытом поле — в месте, где человек ее точно никак не обрабатывал, и смотрю, какие сорняки первыми вылезут. Нынче лебеда первой взошла, а она — к жаре: то есть могу сказать, что лето будет теплое, сколько дождей, правда, не знаю», — поведала московский эксперт.
Она пояснила, что семена некоторых растений в открытой местности всходят быстрее, а катализатором служит первый весенний дождь.
Воронова отметила, что осадки дают некий импульс почвенной микрофлоре, и «к жизни просыпаются прежде всего те растения, которые намекают на погоду».
«На холод всходит либо „пожженная“ трава — так в старину говорили, она как газонная травка, только дикая, либо кислица. Одуванчик тоже к теплу, но не до такой степени, как лебеда», — разъяснила она.
Напомним, накануне власти решили сделать нерабочими дни с 1 по 10 мая. Для многих россиян длинные выходные — это возможность потрудиться на огородах.
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