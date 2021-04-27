Россиянам объяснили, как угадать погоду летом по сорнякам после дождя

Воронова отметила, что лето 2021 года может оказаться жарким — судя по одной из народных примет.

«Я приношу домой в тепло землю, накопанную в открытом поле — в месте, где человек ее точно никак не обрабатывал, и смотрю, какие сорняки первыми вылезут. Нынче лебеда первой взошла, а она — к жаре: то есть могу сказать, что лето будет теплое, сколько дождей, правда, не знаю», — поведала московский эксперт.