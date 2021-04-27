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Жизнь

Россиянам объяснили, как угадать погоду летом по сорнякам после дождя

Эксперт российского Союза садоводов Ольга Воронова рассказала РИА «Новости» про одну из народных примет, которая поможет дачникам.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

Воронова отметила, что лето 2021 года может оказаться жарким — судя по одной из народных примет.

«Я приношу домой в тепло землю, накопанную в открытом поле — в месте, где человек ее точно никак не обрабатывал, и смотрю, какие сорняки первыми вылезут. Нынче лебеда первой взошла, а она — к жаре: то есть могу сказать, что лето будет теплое, сколько дождей, правда, не знаю», — поведала московский эксперт.

Она пояснила, что семена некоторых растений в открытой местности всходят быстрее, а катализатором служит первый весенний дождь.

Одуванчики, лето.
Одуванчики, лето.
CC0

Воронова отметила, что осадки дают некий импульс почвенной микрофлоре, и «к жизни просыпаются прежде всего те растения, которые намекают на погоду».

«На холод всходит либо „пожженная“ трава — так в старину говорили, она как газонная травка, только дикая, либо кислица. Одуванчик тоже к теплу, но не до такой степени, как лебеда», — разъяснила она.

Напомним, накануне власти решили сделать нерабочими дни с 1 по 10 мая. Для многих россиян длинные выходные — это возможность потрудиться на огородах.

Ранее пожилым россиянам рекомендовали «размять косточки» перед тем, как вламывать на даче.

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