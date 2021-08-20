О катастрофических наводнениях предупредили исследователи

Масштабные наводнения начнутся на планете Земля уже в 2030-х годах, уверены ученые NASA, передает Cursorinfo .

Существенное влияние окажут колебания Луны, а также глобальное потепление — серьезной проблемой станет повышение уровня моря.

Совсем скоро частота прибережных наводнений увеличится, они станут более масштабными, и людям придется жить, регулярно борясь со стихией, предупреждают исследователи, пишет «Росбалт».

По прогнозам экспертов, к началу следующего века уровень Мирового океана поднимется на метр.

Ранее группа исследователей назвала мировой потоп глобальной катастрофой будущего.

Глобальная опасность от подъема уровня мирового океана возрастает благодаря активным приливам, увеличивающимся волнам и штормам.

Если человечество не примет никаких мер, то к 2100 году внушительная часть суши окажется под водой — прибрежные районы будут затоплены примерно на 50%.

Риск подтопления территорий в первую очередь грозит регионам, расположенным на высоте около 10 метров над уровнем моря. При наихудшем сценарии развития событий около 287 млн человек или 4% от общего населения планеты могут пострадать от прибрежных наводнений.

Мировой океан

С 2006 года из-за глобального потепления Антарктида и Гренландия уже потеряли 430 млрд тонн льда, из-за чего поднялся уровень мирового океана. Особое внимание ученых приковано к леднику Туэйтса в Западной Антарктиде, таяние которого может обернуться угрозой повышения уровня мирового океана на 65 см.

Страны под водой

Специалисты смоделировали карту с территориями Земли, которые могут оказаться под водой к 2100 году. В Европе существенно пострадают север Германии и Франции.

Главной жертвой глобального наводнения названа Великобритания.

В США будут частично подтоплены территории штатов Северная Каролина, Вирджиния и Мэриленд, в Азии — некоторые регионы Китая, Бангладеша, Индии, в Океании — северная часть Австралии.