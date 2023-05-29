29 мая
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Жизнь

О неизбежной гибели Черного моря рассказал исследователь

Гибель Черного моря невозможно предотвратить или обратить вспять, уверен турецкий исследователь Осман Бекташ.

Черное море летом.
Черное море летом.
pixabay.com.

Черное море состоит из трех слоев. Нижний наполнен ядовитыми газами. Средний выполняет роль кондиционера. А в верхнем содержится кислород. Тут и обитают дельфины, медузы, рыбы.

Но в последнее время средний слой начал истощаться, указывает Газета.Ru Причина - глобальное потепление.

И ядовитые газы представляют опасность не только для морских обитателей, но и для людей, живущих на побережье.

Ранее сообщалось, что виллы и дворцы на берегу Босфора уйдут под воду. Это произойдет и з-за поднятия уровня Мраморного моря. Уровень мирового океана повысится из-за таяния ледников. Мраморное море поднимется как минимум на 50 см и затопит виллы на берегу Босфора, а также район Кадыкей.

Для защиты дворцов необходимо возвести стены.

В более глобальном масштабе таянье ледников приводит к повышению уровня мирового океана, изменению температуры воды и концентрации соли в морях.

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