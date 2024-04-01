1 апреля
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Жизнь

О неожиданном риске спать с открытыми шторами предупредил эксперт

Сон с открытыми шторами значительно увеличивает риск развития инсульта, рассказал китайский медик.

Медицина. Здоровье. Сердце. Врач.
Медицина. Здоровье. Сердце. Врач.
СС0

Причем риск инсульта возрастает на 43%.

Высокий уровень воздействия уличных фонарей ночью может быть фактором риска цереброваскулярных заболеваний, указывает Lenta.ru.

Исследование

В течение 6 лет ученые наблюдали за 28 тыс. людей без сосудистых заболеваний головного мозга. Все они жили в одном городе.

Из них у 900 человек за это время случился инсульт, а еще у 378 — обнаружились другие проблемы с сосудами.

Что делать

Горожанам медики посоветовали снизить риск возникновения сосудистых заболеваний — спать с закрытыми шторами.

Между тем в барнаульской больнице используют новую систему для исследований сердца. В больнице скорой медицинской помощи внедрили новую ультразвуковую систему. Она исследует сердце и позволяет достовернее исключить наличие тромбов.

Система премиум-класса оснащена чреспищеводным датчиком. Он позволяет исследовать пациентов, которые страдают фибрилляцией и трепетанием предсердий.

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