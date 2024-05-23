О падении ракетных частей предупредили жителей Алтая

На Республику Алтай могут упасть фрагменты ракеты, которую запустят с космодрома «Байконур».
Запуск ракеты-носителя «Союз» с космическим кораблем «Прогресс МС-27» состоится 30 мая в 16:43.
Администрация Усть-Канского района просит жителей сел быть внимательными, ограничить выход в лес и за пределы населенных пунктов. О фактах падения фрагментов ракеты просят сообщать в администрации сельских поселений.
Ранее пуск межконтинентальной баллистической ракеты озадачил мир.
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