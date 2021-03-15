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Жизнь

О постном меню чиновников и депутатов рассказали в кремлевском комбинате питания

С 15 марта российские чиновники и депутаты будут питаться по постному меню.

Мешок риса.
Мешок риса.
СС0

Какие блюда будут готовить повара комбината питания «Кремлевский» управделами президента РФ и сколько это будет стоить, рассказала ТАСС пресс-секретарь Елена Крылова.

При составлении меню для госслужащих используются традиционные рецепты и современные разработки диетологов.

Самой дешевой позицией в меню станет гречка с жареным луком по цене 40 рублей. Дороже всего депутатам обойдется плов с кальмарами — его можно будет купить за 230 рублей.

На первое чиновникам предложат рассольник с морской капустой за 70 рублей, щи с грибами за 60 рублей и суп-пюре из тыквы с гренками за 55 рублей. На второе — бигос из белокочанной капусты с яблоками за 75 рублей, лапша удон с овощами и грибами за 125 рублей и другие блюда.

На гарнир можно выбрать рис, капусту, картофель или рагу.

В столовых, кафе и буфетах будут также подавать варенье, мармелад и печеные яблоки на десерт.

Депутаты Госдумы РФ получают справедливую зарплату, однако ее едва хватает на содержание семьи, рабочие задачи и оплату труда помощников, заявил ранее Виталий Милонов.

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