О правилах безопасности при поездках на самокате и не только напоминают altapress.ru и Госавтоинспекция Алтайского края

Сезон самокатов уже начался. К дорожному движению присоединяются не только самокаты, но также велосипеды и мопеды. Как обезопасить себя в этот период и передвигаться по улицам без ДТП, разбираемся с краевой Госавтоинспекцией.

Не только о самокатах

Люди говорят только о самокатах, а в Госавтоинспекции — о СИМ. Нет, это не про операторов сотовой связи. СИМ, или средства индивидуальной мобильности, — это относительно новое понятие в ПДД, введенное с марта 2023 года. Под ними понимают «транспортные средства, имеющие одно или несколько колес (роликов), предназначенные для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя».

К СИМ относят:

моноколеса;

электросамокаты;

сегвеи;

гироскутеры;

электроскейтборды.

Статистика по краю по СИМ

С 1 апреля 2024 года на территории региона произошло 3 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 3 человека.

Всего с 1 марта 2023 года, когда был принят закон о СИМ, в крае зарегистрировано более 600 случаев нарушений Правил. Одно из наиболее распространенных – пересечение проезжей части по пешеходному переходу, не спешившись.

Где и во сколько лет можно ездить на СИМ?

В краевой Госавтоинспекции рассказали, где и кому разрешено передвигаться на СИМ:

детям до 7 лет разрешено передвигаться только по пешеходным или велопешеходным дорожкам, а также тротуарам, но только в сопровождении взрослых.

детям в возрасте от 7 до 14 лет передвигаться можно на тротуарах, пешеходных, велосипедных и велопешеходных дорожках, а также в пределах пешеходных зон.

лицам, достигшим 14-летнего возраста, допускается движение на СИМ на велоинфраструктуре, пешеходных зонах, обочине, а также по правому краю проезжей части, на которой скорость ограничена до 60 км/ч. При выезде на дорогу общего пользования необходимо обязательно оборудовать средство передвижения передним и задним габаритными огнями, фонарем, специальным предупреждающим сигналом и световозвращающими элементами.

Как отмечают в Госавтоинспекции, не стоит при движении на средствах индивидуальной мобильности пренебрегать и пассивной безопасностью, так как порой именно отсутствие специальной экипировки может привести к тяжелым последствиям при ДТП или аварийно-опасной ситуации. Напомним, что лицо, управляющее СИМ, должно использовать шлем, наколенники, налокотники и светозащитные элементы.

Скоростной режим

Максимальная разрешенная скорость движения согласно ПДД РФ для средств индивидуальной мобильности составляет 25 км/ч. Если движение осуществляется по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон, при этом подвергает опасности или создаёт помехи для движения пешеходов, то пользователь СИМ должен спешиться или снизить скорость до скорости движения пешеходов.

Чем грозит нарушение правил (кроме травм)

За нарушение ПДД РФ лицо, управляющее СИМ, будет привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ, согласно которой предусмотрен штраф в размере 800 рублей. А ответственность за управление СИМ в нетрезвом состоянии предусмотрена ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ, за данное правонарушение предусмотрена санкция в виде штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей.

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