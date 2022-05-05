О растениях-убийцах рассказали дачникам

Профессор Даниил Костылев рассказал о растениях-убийцах, рядом с которыми лучше не сажать другие деревья и кустарники, пишет Lenta.ru.

Костылев отметил, что многие садовые растения мирно сосуществуют друг с другом, особенно в молодом возрасте.

Однако деревья с годами начинают оказывать влияние на своих соседей — они мешают друг другу не только корнями, но и кроной.

«Садоводы, высаживая саженцы, не задумываются о том, что деревья и кустарники вырастут и начнут загораживать друг другу свет. Но потом его нехватка приводит к вытягиванию деревьев в высоту. За деревьями становится сложно ухаживать, собирать их урожай. Кроны кустарников смыкаются: попробуй, проберись к сладкой ягоде! Поэтому есть общее правило: между плодовыми деревьями должно быть не менее четырех-пяти метров, а еще лучше шесть-семь метров, между ягодными кустарниками — полтора-два метра», — пояснил агроном и владелец питомника «Цветник Урала».

Особую опасность представляют растения с аллелопатическими выделениями, тормозящими развитие других организмов. К их числу, в частности, относятся грецкий орех, а в средней полосе России, на Урале и в Сибири — орех маньчжурский.

Также негативно влияет на плодовые деревья, такие как яблони и груши, близкое расположение каштана конского, чубушника (садового жасмина), сирени и даже роз.

«Соседство с пихтой яблоню, грушу, боярышник, черноплодную рябину. С елью плохо уживаются сирень, клен гиннала и розы. Но „химию“ хвойных можно использовать и на благо — их измельченная кора при мульчировании насаждений выполняет не только декоративную функцию — она является еще и природным гербицидом для борьбы с сорняками», — резюмировал Костылев.

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