О роли родителей жертвы в школьной травле рассказала психолог

«Ребенок должен понимать, что именно произошло. И он должен знать, что родители на его стороне, они его поддерживают и готовы за него бороться», — рассказала Ладейщикова.

Эксперт пояснила, что детям, как правило, не хватает ресурса, чтобы самостоятельно справиться с обидчиками. Поэтому в случае травли тревогу должны бить именно родители.

Психолог отметила — школьник, выросший с неравнодушными взрослыми, в целом вряд ли станет жертвой буллинга: «Он будет совсем иначе себя вести и себя отстаивать».

Ранее мать барнаульского школьника пожаловалась на травлю из-за черных ногтей сына.