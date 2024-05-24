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Жизнь

О смелости КВН заявил популярный российский телеведущий

Российский телеведущий Владимир Маркони раскрыл отношение к КВН в интервью футболисту Федору Смолову на YouTube.

Он заявил, что ему нравится юмор в телеигре.

По мнению Маркони, телеигра превосходит другие юмористические шоу, выходящие на российском телевидении.

По мнению телеведущего, в игре очень много смелых ходов. Иназвал телеигру большой корпорацией по производству удовольствия, указывает Lenta.ru.

Ранее звезда команды КВН рассказала о ссоре Гарика Харламова и Маслякова-старшего.

Диана Тевосова была звездой КВН и представляла известную команду «Незолотая молодежь», в которой также принимал участие и Гарик Харламов.

В какой-то момент у Гарика возникло недопонимание с отцом КВН Александром Масляковым. И это привело к серьезным последствиям.

Гарик дал концерт, который не согласовал с «АМиК"ом (компания Александра Маслякова). Из-за этого поступка Харламов был вынужден покинуть «Незолотую молодежь».

Но Харламов не остался не у дел. Его карьера пошла резко вверх после КВН.

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