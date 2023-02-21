21 февраля
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Жизнь

О своем отношении к Ивану Урганту рассказал Мартиросян

Популярный комик и телеведущий Гарик Мартиросян раскрыл отношение к шоумену Ивану Урганту.

Иван Ургант.
Иван Ургант.
Скриншот.

Он назвал бывшего коллегу по программе «Прожекторперисхилтон» лучшим в мире ведущим.

По словам Мартиросяна, Ургант обладает тонким чувством юмора и является к тому же музыкальным ведущим, так как профессионально играет на музыкальных инструментах, указывает Lenta.ru.

И добавил — смеялся до слез от шуток Урганта на съемках передачи «Прожекторперисхилтон».

Запись интервью журналистке Лауре Джугелии доступна на YouTube,

Ранее сообщалось, что на Кипре вместе выступят Владимир Познер и Иван Ургант. Между тем о карьере телеведущего Урганта высказался его отец — актер Андрей Ургант, пишет «Мослента». После снятия шоу «Вечерний Ургант» с эфира Первого канала его сын оказался безработным.

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