О своем отношении к Ивану Урганту рассказал Мартиросян

Популярный комик и телеведущий Гарик Мартиросян раскрыл отношение к шоумену Ивану Урганту.

Он назвал бывшего коллегу по программе «Прожекторперисхилтон» лучшим в мире ведущим.

По словам Мартиросяна, Ургант обладает тонким чувством юмора и является к тому же музыкальным ведущим, так как профессионально играет на музыкальных инструментах, указывает Lenta.ru.

И добавил — смеялся до слез от шуток Урганта на съемках передачи «Прожекторперисхилтон».

Запись интервью журналистке Лауре Джугелии доступна на YouTube,

Ранее сообщалось, что на Кипре вместе выступят Владимир Познер и Иван Ургант. Между тем о карьере телеведущего Урганта высказался его отец — актер Андрей Ургант, пишет «Мослента». После снятия шоу «Вечерний Ургант» с эфира Первого канала его сын оказался безработным.