На Кипре вместе выступят Владимир Познер и Иван Ургант

На заработки за границу отправится известный российский телеведущий Иван Ургант, сообщает Cyprus Butterfly .

Он выступит в Лимассоле (Кипр) в компании журналиста Владимира Познера, ранее покинувшего Россию.

О карьере телеведущего Урганта высказался его отец — актер Андрей Ургант, пишет «Мослента». После снятия шоу «Вечерний Ургант» с эфира Первого канала его сын оказался безработным.

В мае 2021 года сообщалось, что после 12 кинокартин о зарубежных странах Познер и Ургант снимут фильм о России. В планах было побывать в восьми городах, плыть на теплоходе и ехать в поезде дальнего следования.

За 14 лет они сняли фильмы о 12 странах мира.