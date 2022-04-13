13 апреля
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Жизнь

О своем отношении к званию «Народной артистки России» рассказала Чулпан Хаматова

Российская актриса театра и кино, общественный деятель, одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова рассказала в интервью латвийскому телевидению о своем отношении к званию «Народной артистки России».

Чулпан Хаматова.
Чулпан Хаматова.
Скриншот видео "Скажи Гордеевой"

«Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам», — цитирует слова артистки StarHit.

Хаматова отметила — ее любят представлять народной артисткой, но она всегда запрещает это, поскольку считает, что ценность профессии заключается не в званиях, пишет Газета.Ru.

В марте стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию из-за ситуации вокруг Украины.

Между тем председатель Союза театральных деятелей назвал отъезд Хаматовой из России «неприличным».

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