О своем отношении к званию «Народной артистки России» рассказала Чулпан Хаматова

Российская актриса театра и кино, общественный деятель, одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова рассказала в интервью латвийскому телевидению о своем отношении к званию «Народной артистки России».

«Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам», — цитирует слова артистки StarHit.

Хаматова отметила — ее любят представлять народной артисткой, но она всегда запрещает это, поскольку считает, что ценность профессии заключается не в званиях, пишет Газета.Ru.

В марте стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию из-за ситуации вокруг Украины.

Между тем председатель Союза театральных деятелей назвал отъезд Хаматовой из России «неприличным».