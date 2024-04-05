О связи богатства с продолжительностью жизни рассказал эксперт

Это — уровень благополучия, риски, связанные с климатическими условиями, и экологически-опасные производства, пишет NEWS.ru.

Причем экономическое благополучие не спасает напрямую от риска онкологических и иных заболеваний, потому что не влияет непосредственно на их развитие, уверен врач-гериатр Глеб Краснов.

Тем не менее, чем лучше финансовое состояние людей, тем дольше и лучше они живут. Это объясняется тем, что у таких людей повышается доступность медицинской помощи любого уровня, улучшается качество жизни и качество питания — все эти факторы позволяют жить дольше.

Другой фактор — климат и условия, при которых люди испытывают меньшие внешние риски. Так, если жить на юге России, ниже шанс зимой поскользнуться, упасть, получить перелом и попасть в больницу. Травмы изменит жизнь и сократит ее потенциальную продолжительность.

Еще один фактор — это работа на тяжелых и токсичных производствах. Если на человека действуют негативные факторы, у него могут развиваться профессиональные заболевания, которые снижают потенциал долголетия.

Ранее стало известно, какие продукты надо есть, чтобы достичь долголетия.

Главным условием достижения долголетия является правильное питание. Это ограничение доли белка животного происхождения в рационе. Но необходимо увеличить количество употребляемых бобовых и овощей.

Важным принципом правильного питания для долгих лет жизни является разнообразие. Чередование ферментированных продуктов со свежими растительными может обеспечить защиту организма от диабета, заболеваний сердца.

И назывались продукты, продлевающие жизнь. Также диетолог рассказала, кому легче всего похудеть. По ее убеждению, это удается лучше всего мужчинам и связано с более развитой мышечной массой — она даже в состоянии покоя расходует больше энергии. Как следствие — сжигает больше калорий.

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