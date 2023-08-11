О влиянии Штирлица на разведку страны рассказал директор СВР

Накануне 50-летия советского сериала "Семнадцать мгновений весны" директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, как повлиял фильм на выбор будущей профессии молодежи.

По словам Нарышкина, актер Вячеслав Тихонов создал настолько яркий образ разведчика Максима Максимовича Исаева, что его талантливая игра повлияла на выбор профессии многих молодых людей, пишет РИА Новости.

Директор СВР признался, что он сам находился под влиянием этого «пронзительного образа».

О сериале

11 августа исполняется 50 лет со дня премьеры «Семнадцати мгновений весны» на советском телевидении, напоминает Газета.Ru. Этот сериал считается самым знаменитым изображением работы разведки в отечественной культуре.

Это 12-серийный художественный телефильм Татьяны Лиозновой. Снят по одноименному роману Юлиана Семенова.

Фильм настолько стал популярным, что во время показа картины пустели улицы — люди бежали к телевизорам. Потому спустя три месяца картину вновь показали зрителям.

В 1976 году создатели фильма были удостоены Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, а в 1978 году — премии КГБ СССР. Несколько лет спустя авторы и исполнители главных ролей были награждены орденами.