Российская разведка в сердце Европы, и что стало с танцевавшей с Путиным экс-главой МИД Австрии

Судя по публикации, страна «традиционно закрывает глаза на тайную разведывательную деятельность на своей территории — до тех пор, пока целью операций не является австрийское правительство». И так будет продолжаться, пока целью операций не станет австрийское правительство, пишет РБК.

По словам источника FT в европейской разведке, с начала конфликта на Украине страны ЕС уже выслали «более 400 российских шпионов», а Австрия ограничилась четырьмя.

Другой источник издания отметил — в Вене до сих пор находятся порядка 180 российских дипломатов, и, по меньшей мере треть из них использует дипломатическую неприкосновенность для сбора разведданных.

Один из экспертов заявил, что Вена всегда была идеальным центром для шпионажа.

Танцы, "Роснефть" и угроза убийством

Между тем на памяти многих — танец на свадьбе главы МИД Австрии (на тот момент, — прим.ред.) Карин Кнайсль и российского лидера Владимира Путина. Это случилось в 2018 году. Тогда она вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. На свадьбу был среди прочих гостей приглашен президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер привез подарки, сказал тост на немецком языке и пригласил госпожу Кнайсль на танец. А кубанские казаки спели «Любо, братцы, любо» и даже австрийские песни.

Визит президента в Австрию был частный. Свадьба состоялась в замке Гамлиц в южной Штирии в отеле-ресторане Tschappe. Путин прибыл на своем лимузине.

Большой резонанс вызвал танец Кнайсль и Путина. Критики осудили ее за реверанс, сделанный после танца – ряд экспертов заявил, что это «знак подчинения президенту России».

В 2020 году госпожа Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти». В 2022 году независимый директор «Роснефти» Карин Кнайсль покинула совет директоров российской компании. В документе также содержится отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в совете директоров на второй срок.

А недавно стало известно о том, что Карин Кнайсль покинула Австрию. Кнайсль заявила — она «не дает интервью» и что она эмигрировала из-за «угроз убийством». В какое государство — не уточнила.

Однако впоследствии выяснилось, что в Ливан, пишет "МК". Дело в том, что она — признанный эксперт по Ближнему Востоку, долго жила там, знает языки, и даже отец ее был личным пилотом короля Иордании.

Ранее СМИ обвинили Кнайсль в связях с российскими спецслужбами. Экс-министр заявила о клевете и готовности отстаивать свои права в суде. Однако пока судебного процесса не последовало, указывает ura.ru.

Шпионский скандал

Между тем еще в 2018 году глава МИД Австрии Карин Кнайсль вызвала российского представителя и отменила поездку в Россию на фоне разгорающегося шпионского скандала, сообщал ТАСС.

Австрийский полковник подозревается в передаче документов российской стороне и задержан за шпионаж. По данным местных СМИ, австрийский военный почти 20 лет занимался разведдеятельностью в пользу России.

70-летнего военного взяли по подозрению в шпионаже в пользу РФ — по некоторым данным, он начиная с 90-х годов передавал российской разведке сведения об артиллерийских системах и военной авиации, сообщал информацию о миграционном кризисе.

Ранее издание The Wall Street Journal заявило, что в Будапеште создана «база российских шпионов».

Заявление главного разведчика

Публикацию в FT в службе внешней разведки (РФ) России комментировать пока не стали. Однако еще в 2021 году глава ведомства Сергей Нарышкин заявлял, что разведке через 50 лет будет что рассказать об иностранных помощниках, напоминает РИА Новости.

По его словам, представители думающей части западного общества, не желающие мириться с либеральной идеологией, противоречащей самой природе человека, сейчас видят в России защитницу традиционных ценностей, что стимулирует их помогать российской внешней разведке.

Однако в своей речи глава СВР не перечислил страны, что неудивительно. Значит, об участии и содействии иностранцев станет известно через обещанный главным разведчиком страны срок.